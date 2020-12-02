В Карелии будут судить воспитательницу, у которой ребенок выпал в окно

Закончено расследование уголовного дела в отношении воспитателя учреждения социального обслуживания, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, подозреваемая, находясь на работе в учреждении социального обслуживания, оставила в комнате, расположенной на втором этаже, без надлежащего контроля и присмотра 6-летнего воспитанника, который забрался на подоконник окна и выпал на улицу, где ударился о землю. В результате падения ребенок получил травму.

Учитывая, что подозреваемая впервые совершила преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, вину в совершении которого признала полностью, принесла свои извинения потерпевшему, чем загладила причиненный преступлением вред, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Фото с сайта karelia.sledcom.ru