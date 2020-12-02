Вместо «мусорок» в Петрозаводске появились каменные конструкции

Каменные конструкции закрытого типа на бетонном основании, кровля, двери и решётки выполнены из металла – именно так теперь выглядит в Петрозаводске место установки мусорных контейнеров, сообщает на сайте мэрия.

В рамках муниципального контракта в столице республики оболрудовано 13 новых контейнерных площадок. Каменные конструкции закрытого типа ввели в эксплуатацию в разных районах города. Жители карельской столицы уже пользуются новыми КПЗТ на улицах Антикайнена (у дома № 27), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Фридриха Энгельса (у домов № 11 и № 17), Шотмана (в районе водонапорной башни и парка Железнодорожников) и Детской (в районе улицы Труда).

Ещё по пяти адресам планируется провести дополнительные работы по оборудованию подъезда к площадкам: на улице Антонова (у домов № 7 и № 9А), Софьи Ковалевской (у дома № 9) и на Лесном проспекте (у дома № 31).

Конструкции из каменных блоков стоят на бетонном основании. Кровля, двери и решётки выполнены из металла. Администрация Петрозаводска просит горожан бережно относиться к экологической безопасности и выбрасывать мусор только в предназначенные для этого контейнеры.

Фото из группы Администрация Петрозаводского городского округа