Эксперт рассказал, что делать с рублями и вкладами на фоне войны

Из-за обрушения фондового рынка и падения курса рубля не стоит срочно снимать деньги с депозитов в банках или продавать валюту. Об этом россиян предупредил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, передает Znak.

- Сейчас уже нужно успокоиться, потому что все уже случилось, - сказал он.

По словам депутата, опасаться блокировки счетов можно было бы из-за большой войны с Западом, но ее не случилось.

Экономист отметил, что если россияне ранее не купили доллары или евро, теперь «не нужно совершать резких и бессмысленных движений по их покупке». Экстренно продавать валюту тоже не стоит. Ведь курс может продолжить расти.

Средства стоит переложить в банк из первой десятки. Если кто-то очень переживает, можно перевести 25 процентов денег в наличные. // Фото: Chronomarchie/pixabay.com