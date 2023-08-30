30 августа 2023, 20:13
Качели исчезли из новой лаунж-зоны в Петрозаводске
Горожане жалуются на то, что новую зону отдыха на берегу Онего сразу забросили
Из новой лаунж-зоны, открытой на прошлой неделе на набережной Варкауса в Петрозаводске, пропали качели. Соответствующие фотографии, сделанные сегодня, 30 августа, опубликованы в группе «Подслушано в Птз».
«Мурманка внизу... Открыли, отчет сдан! Можно забыть. Снятые качели, полная мусорка...»,
- так подписаны кадры с берега озера.
Напомним, на набережной Варкауса недалеко от площадки для собак на прошлой неделе появилась терраса из лиственницы со ступеньками к воде. На террасе установили десять шезлонгов. Также там поставили навес с качелями, фонари и урны. // Фото: vk.com/podslushanovptz