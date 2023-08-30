Качели исчезли из новой лаунж-зоны в Петрозаводске

Из новой лаунж-зоны, открытой на прошлой неделе на набережной Варкауса в Петрозаводске, пропали качели. Соответствующие фотографии, сделанные сегодня, 30 августа, опубликованы в группе «Подслушано в Птз».

«Мурманка внизу... Открыли, отчет сдан! Можно забыть. Снятые качели, полная мусорка...»,

- так подписаны кадры с берега озера.

Напомним, на набережной Варкауса недалеко от площадки для собак на прошлой неделе появилась терраса из лиственницы со ступеньками к воде. На террасе установили десять шезлонгов. Также там поставили навес с качелями, фонари и урны. // Фото: vk.com/podslushanovptz