Лаунж-зону с видом на озеро организовали в Петрозаводске

Хотя Петрозаводск так и не обзавелся официальным пляжем, места для релакса у воды организуют.

В районе набережной Варкауса недалеко от площадки для собак появилась терраса из лиственницы со ступеньками к воде. В пресс-службе мэрии сообщили, что дно на прилегающей территории предварительно очищено.

На террасе установили десять шезлонгов – можно любоваться видом и кормить комаров и мошку. За этой лаунж-зоной на серой плитке поставили навес с качелями, фонари и урны.

Работы в Побережном парке выполняли в рамках проекта комфортная городская среда. Специалисты городской администрации и МУ «ЖКХ» объект осмотрела, сделали несколько замечаний, их будут устранять. // фото «Петрозаводск говорит»