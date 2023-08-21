Строительство новой школы в Кеми находится в финальной стадии

Трехэтажное здание новой школы на 1200 мест строит ООО «Стройгрупп» в рамках национального проекта «Образование». Готовность объекта, по информации подрядчика, на сегодняшний день составляет 85 процентов. Завершить работы планируется до конца года: представитель компании заверил, что они идут по графику.

Сейчас подрядчик занимается благоустройством пришкольной территории и внутренней отделкой здания. В ближайшее время завершат присоединение к электросетям, остальные коммуникации уже подведены.

На сегодняшний день мы вышли на финальную стадию строительства. Заключительными работами в сентябре-октябре станут укладка асфальта и установка игрового и спортивного оборудования, а также ограждений по периметру,

– сообщил представитель подрядчика Николай Ковязин.

Сегодня на объекте трудится более 100 человек. Подрядчик также обустроит 400-метровую дорогу к образовательному учреждению с двумя тротуарами, оцинкованным ограждениями и уличным освещением – рабочие уже приступили к расчистке зелёной полосы и готовят насыпь под будущий продъезд к школе.

К концу декабря здание введём в эксплуатацию, дальше нас ждёт лицензирование, а уже к следующему лету планируем открыть здесь пришкольный лагерь. Объект, конечно, нужный с точки зрения перспектив развития Кеми по самым разным направлениям. Важно, что в школе два больших спортивных, актовый и зал для занятий хореографией – здесь смогут заниматься дополнительным образованием и дети, и взрослые,

– отметил Артур Парфенчиков.

Слова Главы Карелии подтвердила и руководитель Администрации Кемского района Светлана Долинина. Она отдельно подчеркнула, что открытия школы с нетерпением ждут не только дети с родителями, но и местные любители спорта.

//Фото: https://gov.karelia.ru