На трех улицах Петрозаводска обустроили тротуары

Мэрия Петрозаводска рассказала о том, как в городе продвигается ремонт дорог и тротуаров. Информация опубликована на сайте администрации.

Так, недавно в Петрозаводске были обустроены тротуары на трех улицах. На улицах Черняховского и Коммунальной замостили брусчатку, на Кимасозерской положили новый асфальт.

На Лососинском шоссе продолжается установка бордюров. Бордюрный камень также меняют на бульваре Интернационалистов и на улице Еремеева. Тротуар обустраивают на улице Черняховского.

В мэрии также предупредили автомобилистов об ограничении движения на улице Древлянка. Из-за работ 31 августа и 1 сентября будет организовано одностороннее движение. Автомобили смогут проехать только в сторону улицы Попова. Там будут укладывать новое покрытие.

Всего в карельской столице в этом году планируют обновить более 50 улиц. // Фото: unsplash.com / Dimitris Chapsoulas