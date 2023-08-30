Руководитель ЦУР Карелии рассказала о развитии госпабликов школ

В Петрозаводске прошел Республиканский общественно-педагогический форум «Разговор о важном в Год педагога и наставника». Руководители образовательных организаций, учителя и воспитатели из разных районов Карелии обсудили стратегические задачи системы образования на новый учебный год. Важным направлением работы остается ведение официальных страниц школ и детских садов республики.

Руководитель ЦУР Карелии Мария Лукьянова представила участникам форума результаты социологического исследования, которые помогут специалистам школ скорректировать свою работу в интернете, ориентируясь на потребности аудитории. Также руководитель ЦУР рассказала о задачах, которые стоят перед школами по Закону «О госпабликах».

«Я увидела большой интерес у руководителей образовательных учреждений к медийной работе. Паблики школ – это серьезные информационные ресурсы, востребованные своей аудиторией. Им доверяют, ждут от них актуальной и проверенной информации. Часто официальные паблики школ служат первоисточником новостей, поэтому важно уделять их развитию особое внимание».

Для того, чтобы в группах школ появлялась качественная и полезная информация, ЦУР Карелии регулярно проводит обучение и встречи со специалистами, ведущими госпаблики. // Фото ЦУР