Жители восьми улиц в Петрозаводске остались без электричества

Днем 30 августа жители множества домов на Зареке остались без света. Электричество отключили в 15:30, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Электроэнергии нет на улицах Державина, Кооперативной, Коммунистов, Луначарского, Ригачина, Радищева, Свирской, Чернышевского.

Причиной отключения стала авария на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск». Повреждение ориентировочно устранят в 17:30, отметили в ЕДДС. // фото: freepik.com