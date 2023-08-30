30 августа 2023, 16:41
Жители восьми улиц в Петрозаводске остались без электричества
Сегодня днем из-за аварии на Зареке отключили электроэнергию
Днем 30 августа жители множества домов на Зареке остались без света. Электричество отключили в 15:30, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Электроэнергии нет на улицах Державина, Кооперативной, Коммунистов, Луначарского, Ригачина, Радищева, Свирской, Чернышевского.
Причиной отключения стала авария на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск». Повреждение ориентировочно устранят в 17:30, отметили в ЕДДС. // фото: freepik.com