Гости Карелии увозят грибы из республики целыми багажниками

В конце августа в лесах Карелии отмечается очень хороший грибной урожай. Гости республики вывозят из РК целые багажники грибов, сообщает паблик «Грибы и грибники Спб».

Так, семья из Санкт-Петербурга набрала во время вылазки в леса Карелии столько грибов, что чистить их пришлось прямо на месте. Фотографии тихой охоты в республике от 29 августа можно посмотреть по ссылке.

«Леса Карелии волшебны! Большую часть чистили на месте. Отлично, что ночью был дождь, хоть и непродолжительный, а утром солнышко»,

- написала автор поста. // Фото «Петрозаводск говорит»