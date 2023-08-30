30 августа 2023, 15:21
Гости Карелии увозят грибы из республики целыми багажниками
В Карелии август оказался щедрым на лесные дары
В конце августа в лесах Карелии отмечается очень хороший грибной урожай. Гости республики вывозят из РК целые багажники грибов, сообщает паблик «Грибы и грибники Спб».
Так, семья из Санкт-Петербурга набрала во время вылазки в леса Карелии столько грибов, что чистить их пришлось прямо на месте. Фотографии тихой охоты в республике от 29 августа можно посмотреть по ссылке.
«Леса Карелии волшебны! Большую часть чистили на месте. Отлично, что ночью был дождь, хоть и непродолжительный, а утром солнышко»,
- написала автор поста. // Фото «Петрозаводск говорит»