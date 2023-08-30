Завершено благоустройство аллеи на Кукковке

В Петрозаводске завершено благоустройство аллеи Энтузиастов на Кукковке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

На общественной территории выложили брусчатку трех цветов, обурудовали лестницу с гранитными ступенями. На аллее установили 18 фонарей, высадили 20 горных сосен и засеяли газоны.

Сейчас работы принимаются сотрудниками администрации. В частности, возникли вопросы к установленным на общественной территории скамейкам. По контракту они должны иметь спинки. В скором времени смонтированные скамейки заменят на более удобные.

Всего в этом году в рамках федерального проекта в городе облагородят семь общественных территорий. // Фото «Петрозаводск говорит»