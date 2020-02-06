Исполнилось 95 лет со дня рождения архитектора Эмилии Тентюковой

Эмилия Тентюкова приехала в Петрозаводск в 1947 году и посвятила нашему городу сорок лет творческой жизни. Она активно включилась в сложный процесс восстановления Петрозаводска, разрушенного в годы оккупации, и многое сделала для формирования привычного нам образа городского центра.

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