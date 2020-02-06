06 февраля 2020, 17:24
Культура

Исполнилось 95 лет со дня рождения архитектора Эмилии Тентюковой

За сорок лет работы в Петрозаводске ей удалось оставить заметный след в архитектурной летописи города
Фото из личного архива Е.Ициксон
Фото из архива Елены Ициксон

Эмилия Тентюкова приехала в Петрозаводск в 1947 году и посвятила нашему городу сорок лет творческой жизни. Она активно включилась в сложный процесс восстановления Петрозаводска, разрушенного в годы оккупации, и многое сделала для формирования привычного нам образа городского центра.

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