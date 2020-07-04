04 июля 2020, 11:01
Культура

Исполнилось 108 лет со дня рождения певицы Сиркки Рикка

В народе певицу называли "карельским соловьем"

4 июля 1912 года родилась Сиркка Рикка (1912 - 2002) - советская певица, заслуженная артистка Карело-Финской ССР, Народная артистка РСФСР. В народе обладательницу чистейшего лирико-колоратурного сопрано называли "карельским соловьем". Подробности - в "Ретро-календаре" телеканала "Ника Плюс".

"Ретро-календарь" - это знаменательные и памятные даты, значимые события и интересные люди, которые внесли свой вклад в развитие Карелии.

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