Исполнилось 108 лет со дня рождения певицы Сиркки Рикка

4 июля 1912 года родилась Сиркка Рикка (1912 - 2002) - советская певица, заслуженная артистка Карело-Финской ССР, Народная артистка РСФСР. В народе обладательницу чистейшего лирико-колоратурного сопрано называли "карельским соловьем". Подробности - в "Ретро-календаре" телеканала "Ника Плюс".

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