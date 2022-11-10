«И подушка, как лягушка…» Из детских садов куда-то ускакали подушки

Текст: Татьяна Смирнова

Помните «Мойдодыра»? «И подушка, как лягушка, ускакала от меня…» В детских садах Петрозаводска несколько лет назад исчезли подушки. Ускакали в неизвестном направлении, и с тех самых пор из постельных принадлежностей в кроватках остались матрасы, одеяла и простыни. Одна заботливая мама написала нам в редакцию, что узнала от шестилетней дочери, как нелегко ребенку спасть в тихий час, подложив под голову… ладошки.

– Согласитесь, спасть на плоской поверхности может только тренированный человек, – рассуждает женщина. – На мой вопрос, зачем в садике убрали подушки, специалист ДОУ растерялась и ничего внятного ответить не смогла, пролепетав что-то про осанку. Пообщавшись с воспитателями и родителями детей из других садиков, я услышала еще несколько версий. Кто-то предположил, что подушки убрали в целях безопасности: дескать, ребенок может уткнуться мягкую поверхность и задохнуться. Кто-то считает, что в перьях может завестись клещ, и чтобы избежать этой напасти, решили извести подушки. Еще одна причина – у некоторых детей аллергия на пух и перо… Но нам с мужем кажется, что это банальная экономия – на подушках и наволочках к ним.

Версия экономии на детях наиболее правдоподобная. Если качественные пара наволочек и подушка стоят около 1 тысячи рублей, а в садиках Петрозаводска сегодня по сведениям городской администрации около 17 000 тысяч воспитанников – посчитайте сами. Но говорят о профилактике аллергии и сколиоза.

– Их объяснение – полная чушь! Дети детсадовского возраста дома спят с подушками всю ночь и не умирают. Родители ведь не знают, что в детсаду над детьми могут издеваться подобным образом (сон на ладошках, на краю собственного одеяла, сон со свёрнутой шеей),

– возмущается наша читательница.

Первым делом женщина стала изучать требования СанПиНа. Однако не обнаружила в этом документе никакой информации, что ребенок должен спать без подушки, поскольку это благоприятно влияет на его здоровье и препятствует формированию сколиоза. С 1 января 2021 до 1 января 2027 года действуют «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», где четко сказано, что «каждое спальное место обеспечивается комплектом комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным). Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица и для ног, а также банного) должно быть не менее 2 комплектов на одного человека».

Надо сказать, что активная мама не ограничилась устными беседами с родителями и работниками детсадов, она просветила участников чата садика, который посещает ее дочь, и поняла, что многие взрослые не знали, как неудобно спится их детям в любимом детсаду.

– Вчера в родительском чате написал папа мальчика: «Меня информация о том, что дети спят без подушек, не просто удивила, меня это обескуражило. Сын рассказал, что подгибает матрасик, чтоб было удобней спать». Кто хочет, под матрас кладут свёрнутое тёплое одеяло, тем самым поднимая голову. Некоторые родители приносят подушки из дома…,

– рассказывает женщина.

– Получается, что родителям даже не сообщают, что дети спят без подушек – нас теперь в группу не пускают, кто случайно узнает, тот пытается решить проблему самостоятельно.

Переговоры родителей с заведующей оказались конструктивными. «Она сказала, что подушки с 2013 года есть на складе, но лично их не видела. В понедельник их проверят и выдадут всем детям. Родителям можно будет посмотреть эти подушки», – сообщила нам женщина о результатах своей борьбы за право детей спасть на подушках. По ее информации, в детсадах города началась какая-то движуха: «Дочка сотрудницы посещает детсад на Древлянке, сказала, что только сейчас выдали подушки. Их не было. Наверно, по городу уже пошла волна: проверка складов, заначек и выдача спальных принадлежностей детям? Или случайное совпадение? Дойдёт ли волна до всех МДОУ?»

Другая заботливая мама, случайно оказавшись в спальне детсада, который посещает ее сынишка, с удивлением обнаружила, что постельное белье выглядит подозрительно. Оно все в катышках, что указывает на синтетику в составе ткани. По СанПиНам для сна в детсаду допускается только хлопковая бязь.

– Не смогла спокойно закрыть на это глаза, вечером села к компьютеру и решила изучить, как же в нашем саду составляют документацию для закупки постельного белья. Просмотрев планы-графики закупок за последние годы и контракты, поняла, что по аукционам белье не закупалось, оно приобреталось «прямыми» закупками, в соответствии с пресловутым 44-ФЗ. Открыв контракт детского сада, увидела спецификацию, в которой прописаны характеристики белья, «Шуйской бязи» со 100% хлопком. Писать умеют, а приобретают что? То есть пошли женщины в тот магазин, который захотели, и взяли в руки то белье, которое им понравилось. Хотя, нет. Вероятно, причина в цене. Ну как же, надо купить побольше, но через кратчайший срок списать и купить снова, и это называется, видимо, экономия бюджета, – эмоционально рассказывает женщина. – Белье, как указано в документе, имеет наименование «Шуйская бязь», как и качественная бязь из стопроцентного хлопка, но только стоит более чем в 2 раза дешевле, и производитель на упаковке скрывает состав, не лжет, просто умалчивает…

Резонно возникает вопрос: проверяют ли надзорные органы то, как в детских дошкольных учреждениях соблюдаются санитарно-гигиенические правила, утвержденные на государственном уровне? Пример с отсутствием подушек (их не было несколько лет!) и некачественным постельным бельем говорит о полном безразличии к тому, в каких условиях растут наши дети.

Интересно, что в детсадовской группе, где находится дочь заботливой мамы, после поднятого шума выдали подушки. Ребенок доволен. А в других группах – не выдали…

А вот какую информацию выдало карельское Министерство образования и спорта.

«По информации Администрации Петрозаводска, дошкольные образовательные учреждения города обеспечены необходимыми материалами, средствами и оборудованием, в том числе постельными принадлежностями, в соответствии с санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В детских садах города своевременно производится замена постельных принадлежностей, в том числе подушек. Их закупка осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства.

В то же время администрация города отмечает, что санитарное законодательство рекомендует, но не обязывает родителей использовать подушки для организации сна своих детей. В связи с этим они, если считают нужным, могут обратиться к руководителю дошкольного образовательного учреждения с просьбой не использовать подушку во время дневного сна своего ребенка».

Оказывается, подушки для садиков «регулярно и своевременно» закупаются. Тогда и впрямь очень интересно, куда же эти подушки деваются? А не заняться ли этим правоохранительным органам?..