«Гиперборея» и «Лыжня России» в Петрозаводске прошли без происшествий

8 февраля в Петрозаводске проходили сразу два масштабных массовых мероприятия - всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» и международный зимний фестиваль «Гиперборея-2020». Правопорядок был обеспечен силами Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом «Лыжни России» и «Гипербореи-2020» специалисты инженерно-технического отделения карельского ОМОН обследовали места их проведения и близлежащие территории. Сотрудники вневедомственной охраны совместно с полицейскими охраняли общественный порядок и обеспечивали общественную безопасность от начала и до конца праздничных мероприятий.

Правопорядок был обеспечен в полном объеме, нарушений при проведении праздничных мероприятий не допущено, отметили в Росгвардии.

Напомним, массовая лыжная гонка прошла накануне на Кургане. Основные мероприятия «Гипербореи» развернулись на Онежской набережной. Портал «Петрозаводск говорит» вел масштабную трансляцию праздника.