"Лыжня России" собрала в Карелии более десяти тысяч участников

8 февраля в России прошла ХХХVIII открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2020». Карелия присоединилась к этому спортивному празднику - на лыжные трассы во всех районах республики вышли более 10 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч в Петрозаводске, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Открыли гонку в столице Карелии министр спорта республики Алексей Ермашов и олимпийская чемпионка Евгения Медведева.

Традиционно «Лыжня России» объединяет участников всех возрастов и физической подготовленности: спортсмены соревновались в нескольких возрастных категориях, были организованы два массовых забега - для детей и всех любителей лыжного спорта.

По итогам соревнований среди женщин на дистанции 5 км победителем стала Диана Кузнецова, на втором месте - Ксения Богданова, на третьем - Кристина Климова. Среди девушек на этой же дистанции обладательницей «золота» стала Елизавета Лукина, «серебро» завоевала Анна Корякова, «бронзу» - Диана Мусатова. Среди юношей 5 км первым преодолел Артем Прозоров, вторым - Матвей Воронов, третьим - Семен Прохоров. Среди мужчин на дистанции в 10 км победителем стал Николай Миронов, на втором месте - Валентин Лютенко, на третьем - Александр Миронов.

Настоящим праздником для любителей лыж стали массовые забеги для детей - дошкольники вышли на дистанцию 500 м, все остальные участники - на 3 км.

Самая маленькая участница соревнований - восьмимесячная Ксения Балашова, самый опытный - 87-летний Вейко Хакало.

Победителям гонок вручили кубки, дипломы и медали министерства спорта Российской Федерации. Участники получили традиционные шапочки с символикой соревнований и сертификаты, подтверждающие участие. Кроме того, все желающие могли угоститься кашей и чаем из полевой кухни.