Карельские спортсмены стали чемпионами мира по зимнему плаванию

На чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении карельские спортсмены накануне завоевали 6 медалей в дистанциях 25 м брассом и 50 м вольным стилем. У Елены Савинковой две золотые медали, также золото у Элины Балашовой, Алины Трифоновой, Игоря Лукина. Серебряную медаль завоевала Лариса Фирсова, сообщает паблик «Республика Карелия».

В соревнованиях участвуют 1042 спортсмена из 36 стран: Аргентины, ЮАР, Скандинавии, Чехии, Германии, США, Монголии.

Сегодня в программе соревнований одна индивидуальная дисциплина - 25 м в/с и эстафеты в четырех возрастных группах на дистанциях 4х25 м брассом и 4х25 м вольным стилем. Наши пловцы рассчитывают пополнить копилку наград карельской сборной. За несколько лет набралось уже 995 медалей, до круглой цифры осталось совсем чуть-чуть.