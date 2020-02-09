Пешеходный мост начали разбирать в Петрозаводске

В Петрозаводске начали разбирать пешеходный мост, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом. Фотографии работ опубликованы в группе «Живой Петрозаводск».

На первом этапе строительно-монтажных работ демонтирован лестничный сход и одно пролетное строение действующего моста со стороны площади Гагарина. Перейти в район Перевалки можно по временному лестничному сходу, который установили на первой платформе, и далее по старому мосту.

По проекту новый пешеходный мост будет расположен на 12 метров южнее существующего. Мост будет иметь длину 64 метра и высоту пролетного строения 6 метров с лестничными сходами на пассажирские платформы с одной стороны пролетного строения и транзитным проходом с возможностью выхода на привокзальную площадь с другой стороны.

Кроме того, проектом предусматривается установка лифтового оборудования для передвижения маломобильных групп населения. Всего планируется установить 4 лифта (для подъема и спуска на все платформы и транзитного прохода между площадью Гагарина и Перевалкой). Все галереи пролетных строений, лестничных сходов будут полностью закрыты сверху.