Гиперборейский салют прогремел над Петрозаводском

Главный день фестиваля «Гиперборея» завершился праздничным салютом, который прогремел над Онежской набережной. На набережной собрались тысячи горожан и гостей карельской столицы.

Салют начался около 20:10 и длился семь минут. Небо над Онежским озером осветили сотни высотным залпов.

Пусковые установки были расположены у скульптуры «Пирамида». Договор на демонстрацию фейерверка заключен с ООО «Пиро-Росс» из города Сергиев Посад - компанией, которая имеет соответствующую лицензию и уже неоднократно работала в карельской столице.

Пользователь соцсети Олеся Леметти выложила видео фейерверка в Интернет.

Напомним, наш портал вел прямую трансляцию фестиваля.