08 февраля 2020, 21:07
Общество

Гиперборейский салют прогремел над Петрозаводском

Семиминутный праздничный фейерверк подготовили специалисты из Московской области

Главный день фестиваля «Гиперборея» завершился праздничным салютом, который прогремел над Онежской набережной. На набережной собрались тысячи горожан и гостей карельской столицы.

Салют начался около 20:10 и длился семь минут. Небо над Онежским озером осветили сотни высотным залпов.

Пусковые установки были расположены у скульптуры «Пирамида». Договор на демонстрацию фейерверка заключен с ООО «Пиро-Росс» из города Сергиев Посад - компанией, которая имеет соответствующую лицензию и уже неоднократно работала в карельской столице.

 

Пользователь соцсети Олеся Леметти выложила видео фейерверка в Интернет.

Напомним, наш портал вел прямую трансляцию фестиваля.

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Метки: 
Петрозаводск
Гиперборея
салют
фестиваль
Онежская набережная
Соцсети
новости петрозаводска