Определены лучшие скульптуры «Гипербореи»

Итоги XIX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур были подведены сегодня на торжественной церемонии закрытия зимнего фестиваля, сообщает пресс-служба мэрии.

Гиперборейский вернисаж в этом году составили 30 композиций. Онежская набережная украшена праздничной иллюминацией, и в лучах подсветки творения мастеров выглядят особенно эффектно.

Свои работы на суд компетентного жюри представили команды из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королёва, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, республики Беларусь.

В номинации «Снежная скульптура - малый куб» лучшими признаны:

- I место – «Космос нас любит» (Гетьман Мария, Кукуи Шансель Франсин, Чернявская Дарья - Мурманск);

- II место – «Про100Карелия» (Федорова Елизавета, Ивдина Кристина, Куликов Михаил - Петрозаводск);

- III место – «Будущий чемпион Карелии» (Рутковская Полина, Позднякова Варвара - Петрозаводск).

В номинации «Снежная скульптура - большой куб» призовые места заняли:

- I место – «Солнечный лось» (Соловатова Мария, Брюханов Лев – Ижевск, Республика Удмуртия, Богородское, Московская область).

- II место – «Матти-весельчак» (Смородинов Дмитрий, Ларионов Станислав, Кизимов Севастьян – Богородское, Московская область).

- III место – «100-летие республики Карелия» (Мишанин Илья, Синицын Дмитрий - Москва).

По традиции в номинации «Ледовая скульптура» лучшие работы выбирает не только жюри конкурса, специальный приз в этом году учреждают также глава Петрозаводска Ирина Мирошник и хозяин праздника - бог северного ветра Борей.

- I место – «Сладкая работа» (Цветков Алексей, Соловов Сергей, Цветков Святослав – Кондопога, Петрозаводск);

- II место – «Чудо-юдо рыба кит» (Лебедев Алексей, Белая Надежда, Белый Александр - Санкт-Петербург, Петрозаводск);

- III место – «Музыка ветра» (Поташев Сергей, Евтифеев Федор - Архангельск, Петрозаводск).

Специальный приз главы Петрозаводска получила ледовая скульптура «Сладкая работа» (Цветков Алексей, Соловов Сергей – Кондопога, Петрозаводск).

Специальный приз Борея вручен команде, которая создала композицию «Под дождем» (Петров Андрей, Петров Сергей, Ганичев Андрей – Олонец, Петрозаводск).

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