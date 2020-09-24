ФСИН "забраковала" свои маски, которые продавала жителям Карелии

Текст: Георгий Чентемиров

10 сентября на сайте Госзакупок появился аукцион на приобретение ста тысяч медицинских масок. Средства защиты для себя хочет купить карельское управление Службы исполнения наказания. Общая стоимость – более 470 тысяч рублей. Начальная стоимость одной маски, таким образом, – менее пяти рублей.

В документации указаны характеристики товара: носовой фиксатор, не менее трех слоев ткани и так далее. Такие же маски карельские тюремщики покупали и в июне. В принципе, в этой закупке не было бы ничего необычного, если бы не один нюанс. Полгода назад УФСИН Карелии само производило маски. Для населения. Там не было ни носовых фиксаторов, ни трех слоев ткани, но продавались они в аптеках куда дороже, чем пять рублей за штуку.

С дефицитом масок не только Карелия, но и весь мир столкнулись осенью 2020 года, на старте эпидемии коронавируса. Средства защиты исчезли из аптек и магазинов, а цены на них взлетели до потолка. Тогда правительство республики договорилось с региональным управлением ФСИН, чтобы в колониях наладили производство масок. Первые такие изделия, изготовленные руками заключенных, появились в аптеках в конце марта.

Чтобы избежать проблем с сертификацией, маски из колоний назвали «бытовыми», а не медицинскими. Качество этого товара сразу вызвало множество нареканий. Маски от УФСИН выглядели, как поделки со школьных уроков труда, но это полбеды. Главное, что их было неудобно носить, они толком не закрывали дыхательные пути, и вообще было непонятно, справляются ли они со своей функцией. На некоторых даже не было резинок, а вместо них – веревочки из ткани.

Между тем продавались эти изделия по вполне «рыночной» цене: вначале – 15 рублей, затем уже 18 рублей за штуку. Разумеется, речь идет о рознице. Какова была оптовая цена – то есть за сколько их продавала сама ФСИН – нам выяснить так и не удалось: коммерческая тайна.

К концу марта карельские заключенные пошили 434 тысячи масок. Эти изделия до сих пор продаются в аптеках «Карелфарма». Ну как «продаются»: их уже никто не берет, потому что есть другие, более качественные, и куда дешевле. Между тем, как выяснил портал «Петрозаводск говорит», и в самом УФСИН свою продукцию не особо жаловали.

Уже в июне ведомство объявило аукцион на покупку ста тысяч медицинских масок. Начальная цена лота составила 1,7 миллиона рублей. Однако в ходе торгов сумма существенно снизилась. Как сообщается на сайте Госзакупок, контракт выиграла фирма «Уралтехпром», предложившая партию масок за 394 тысячи рублей.

То есть средства защиты были куплены по 4 рубля за штуку!

Второй такой же аукцион был объявлен сейчас, в сентябре. Как мы уже говорили выше, начальная цена контракта – 470 тысяч рублей; в процессе торгов, возможно, она снизится.

И вот здесь встает интересный вопрос: а сколько заработало государство на своих согражданах?

У нас нет доступа к документам, составляющим коммерческую тайну. Однако портал «Петрозаводск говорит» нашел документ, датированный 2013 годом. В нем Антимонопольная служба сообщает, что в одной из аптек «Карелфарма» некий лекарственный препарата продавался дороже, чем должен был продаваться. Указана закупочная и отпускная цена товара. Наценка, согласно инструкции по ценообразованию ГУП РК «Карелфарм», в 2013 году составляла примерно 50 процентов.

Исходя из этой информации, можно предположить (подчеркиваем, это всего лишь предположение, основанное на косвенных данных), что маски ФСИН продавала примерно по 10 рублей за штуку. При этом в июне то же ведомство покупало маски, и гораздо лучшего качества, по 4 рубля за штуку!

Можно возразить: те изделия, которые закупали карельские тюремщики, изготовлены на заводе, на организованном и отлаженном производстве – возможно, на конвейере. Конечно, их цена будет ниже, чем у изделий, сшитых вручную!

Портал «Петрозаводск говорит» попросил профессиональную швею оценить себестоимость одной из масок, изготовленных заключенными.

– Ткань, из которой они сделаны, продается по 18 рублей за погонный метр при ширине полтора метра. Из этого метра можно сделать примерно 15 масок. То есть стоимость ткани – в лучшем случае рубль. Еще один рубль – на резинку. Это мы сейчас с запасом берем… Плюс работа, конечно. Но за час таких масок, если руку набить, можно сделать штук 60, так что и на работу расходы весьма невелики, – говорит специалист.

Напоминаем, что маски шили заключенные, труд которых оплачивает весьма невысоко.

Таким образом, вырисовывается следующая картина. В разгар пандемии коронавируса жителям Карелии продавали по 15-18 рублей за штуку некачественные маски, которые производило региональное управление ФСИН. Других масок в продаже не было, а носить их было обязательно. Для себя же служба исполнения наказания приобретала качественные и удобные средства защиты по четыре рубля за штуку – и такова, судя по всему, их реальная себестоимость. Циничненько, на наш взгляд.

Еще раз повторимся: мы не знаем, какова торговая наценка «Карелфарма». Возможно, региональное УФСИН работало себе в убыток, а неадекватную цену устанавливали уже в аптеках. Но это мало что меняет: «Карелфарм» – государственное предприятие, а эпидемия опасного заболевания – не тот повод, чтобы навариться, тем более за счет своих граждан.