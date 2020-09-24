Журналист Александр Тихий выпустил психоделический детектив

Журналист телеканала «Ника Плюс» Александр Тихий стал режиссером психоделического театрального детектива «Внутренний враг». Сценарий к спектаклю по повести Амели Нотомб «Косметика врага» написал московский актер Стас Симонов.

Друзья закончили Щукинское театральное училище. После долгие годы поддерживали общение. Пандемия коронавируса представила сокурсникам возможность заняться творчеством на театральном поприще. Премьера спектакля идет в Городском Доме культуры Петрозаводска 23 — 24 сентября.

«Во время придуманной «коронабесии» люди сходят с ума социально и получают массу сигналов бешенства»,

- сказал Александр Тихий.

Трагифарс разворачивается в аэропорту, где объявляют задержку рейса. И тут вылезают живущие в голове тараканы...