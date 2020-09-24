В Карелии превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ

Эпидемическую обстановку с коронавирусом в Карелии осложняет превышение порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает ТАСС

Количество зарегистрированных случаев превышает установленную норму почти на 32%, а относительно предыдущей недели прирост заболевших составил почти 24%. С точки зрения возрастных категорий, наиболее благополучная ситуация пока среди детей до шести лет - здесь число выявленных случаев ОРВИ ниже эпидпорога. Больше болеют взрослые и подростки старше 15 лет (эпидпорог превышен на 72,8%).

На фоне роста распространения респираторных инфекций в республике отмечается снижение интенсивности вакцинации от гриппа. Как отметил вице-премьер правительства региона Игорь Корсаков, на текущий момент привились более 26% от общего числа жителей республики, в том время как по распоряжению Роспотребнадзора это должны сделать 60% населения.

"Буквально вчера на оперативном штабе было проведено совещание со всеми главными врачами нашей системы здравоохранения. Самое важное, что сегодня отметили наши коллеги, <…> это неактивность вакцинации от гриппа. Первая волна показала, что жители активно пошли, но сегодня всего лишь 26% от всего населения привили. Взрослое население - это 30% или 45 тыс. человек, детское население - 11% (5 800 человек)", - сказал руководитель регионального оперативного штаба по борьбе с распространением новой инфекции вице-премьер Карелии Игорь Корсаков.