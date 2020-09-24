Педколледж начинает готовить студентов с особенностями здоровья

В течение семи месяцев 14 ребят с особенностями здоровья будут осваивать специальность «Исполнитель художественно-оформительских работ» в Петрозаводском педагогическом колледже, сообщает Министерство образования Республики Карелия.

Все сотрудники, которые будет работать с группой, встретились и обсудили ряд моментов, которые необходимо знать и учитывать в процессе взаимодействия с особенными студентами.

Психологи представили подробную информацию, сделав особый акцент на нозологиях и индивидуальных особенностях. Ведь очень важно знать, как себя вести, что нельзя делать и на что обращать особое внимание при организации учебного процесса, общения и коллективных мероприятий.

Учиться студенты будут в корпусе на улице Красной, обедать в столовых колледжа, трое обучающихся планируют проживать в общежитии.

Занятия будут вести опытные преподаватели, кроме того, при студентах постоянно находятся воспитатели, при желании – допускаются родители. Уже 5 октября новые студенты приступают к учебе.