24 сентября 2020, 17:47
Общество

Петрозаводских школьников приглашают на занятия по астрономии

Желающие изучать звездное небо смогут это сделать удаленно

Юных петрозаводчан приглашают на занятия по астрономии. С 1 октября астрономический клуб «Астерион» возобновляет занятия со школьниками в дистанционном формате, сообщили в ПетрГУ.

Тем, кто хочет изучать звездное необходимо, нужно будет заполнить регистрационную форму. Занятия будут проходить по четвергам. Младшая группа (1-6 классы) будет заниматься в 17:30, а старшая (7-11 классы) в 18:45.

Инструкцию и ссылку на подключение к занятию отправят на электронную почту, которая будет указана в заявке участника.

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Метки: 
астрономия
школьники
новости петрозаводска
«Астерион»