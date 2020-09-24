Петрозаводских школьников приглашают на занятия по астрономии

Юных петрозаводчан приглашают на занятия по астрономии. С 1 октября астрономический клуб «Астерион» возобновляет занятия со школьниками в дистанционном формате, сообщили в ПетрГУ.

Тем, кто хочет изучать звездное необходимо, нужно будет заполнить регистрационную форму. Занятия будут проходить по четвергам. Младшая группа (1-6 классы) будет заниматься в 17:30, а старшая (7-11 классы) в 18:45.



Инструкцию и ссылку на подключение к занятию отправят на электронную почту, которая будет указана в заявке участника.