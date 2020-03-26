Средства защиты из карельских колоний продают по 10 штук в одни руки 

Дефицит защитных масок в Карелии, которые исчезли из аптек на фоне распространения коронавируса, решили восполнить за счет заключенных в колонниях УФСИН России по РК. Об этом сообщали и вице-премьер карельского правительства Игорь Корсаков, и министр здравоохранения РК Михаил Охлопков. До жителей республики было доведено, что правительство договорилось с руководством карельского УФСИН о пошиве немедицинских масок силами осужденных.

В продажу маски, сшитые в карельских колониях, уже поступили. Утром 26 марта журналист нашего издания нанес визит в аптеку ГУП РК «Карелфарм», расположенную в Петрозаводске на улице Володарского.

Очередей не было, хотя люди то и дело заходили в аптеку. Каждый второй посетитель спрашивал, где можно приобрести маски и средства для дезинфекции рук и помещений.

Бутыли с дезинфицирующим раствором продавались в аптеке Карелфарма, а за масками граждан отправляли в соседнюю аптеку «Линия здоровья», которая также входит в структуру государственного предприятия. Граждан честно предупреждали, что в «Линии здоровья» в продаже имеют не медицинские, а бытовые маски. Покупатели в нюансы особо не вдавались и шли в соседнюю аптеку.

- Насколько эти маски безопасны? Ведь их изготавливают в колониях, где туберкулез — не редкость? - спросила я.

- Это вопрос не к нам. Это решение правительства. Маски у нас спрашивают все. Мы продаем только эти, других не будет. На два часа противовирусное действие они оказывают, - ответила фармацевт "Карелфарма".

- А вы сами масок не носите?

- Будем со следующей недели носить. У нас другие маски — барьерные. Мы прыскаем в нос. Я, например, гриппферон,

- объяснила сотрудница "Карелфарма".

В «Линии здоровья» очередь за масками, изготовленными в карельских колониях, была небольшая и продвигалась довольно быстро. Стоящая за кассой продавец предупреждала, что маски продают по 10 штук в одни руки. Граждан успокаивали, предлагая зайти завтра, когда привезут очередную партию индивидуальных средств защиты.

Продукция из мест не столь отдаленных была упакована в целлофановые пакеты по 10 штук. Такой «набор» стоит 150 рублей (из расчета по 15 рублей за маску). Приобрести больше 10 штук нельзя, так как просто не давали, но и меньше, например, 5 или 6 масок тоже не продавали, ссылаясь на то, что все упаковано. Хотя сама упаковка не была герметичной. Просто в обычные целлофановые пакетики, которые бесплатно можно взять в продуктовых магазинах, было положено по 10 масок.



Сотрудница аптеки «Линия здоровья», отказавшаяся назвать себя, сказала, что в условиях коронавируса даже немедицинские маски могут защитить от вируса, но не больше, чем на два часа.

- Есть ли гарантия, что маски, изготовленные в местах лишения свободы, безопасны? Ведь там и туберкулез «гуляет», и другие заболевания, которые можно подхватить через маски? - поинтересовалась я.

Сотрудница аптеки сказала, что сертификат есть только на материал, из которого изготовлены маски. Она оказалась осведомлена о состоянии дел в карельских колониях. По ее словам, неблагополучная ситуация с заболеваемостью именно в Медвежьегорске, где находится колония республиканской больницы № 2.

- Конкретно из Медвежьегорска масок нет и не будет никогда. Сейчас маски поступают из Сегежи. Там сидят юристы, врачи, политики,

- уверенно сказала женщина.

По ее словам, дефицит масок образовался из-за допущенных управленческих ошибок.

- Если бы раньше, когда были в продаже медицинские маски, был дан приказ продавать хотя бы по пять упаковок, то дефицита не было бы. А то приходили хлопцы и спрашивали, мол, сколько у вас в продаже масок имеется. Когда узнавали, что в наличии есть 1200 штук, брали все. Мы не хотели продавать. А нам в ответ: мол, на основании чего вы не продадите их нам? Если бы грамотно все было сделано, такого бы не было. А сейчас нам предлагают купить медицинские маски по тысяче рублей за штуку! - возмущалась женщина.

Ее коллега, непосредственно торгующая масками, заметила:

- Нам эти маски уже по ночам снятся.

По ее мнению, самый оптимальный вариант сшить парочку семислойных масок из марли или бинтов и каждый день их стирать, желательно хозяйственным мылом.

Качество изготовленных в колониях масок вызывает массу вопросов. Мягко говоря, товар по 15 рублей за штуку получился странноватый: тоненькая ткань с торчащими нитками и резинкой, которую обычно используют не для ушей, а для трусов.

Удивительно, но в пресс-службе УФСИН России по РК вообще отказались говорить о масках собственного производства. На все мои вопросы начальник пресс-службы Виталий Фефелов твердил:

- Без комментариев.

Он даже отказался подтвердить сам факт производства индивидуальных средств защиты силами осужденных. Между тем, этот, с позволения сказать, «самопал» активно продается в аптеках Петрозаводска. Такое нежелание сообщать хоть какую-то информацию о товаре, произведенном за колючей проволокой, естественно, вызывает множество вопросов. Главные их них: насколько законно это производство, из каких источников оно финансируется, кто гарантирует нам безопасность продаваемых масок?

Сразу после посещения аптеки в режиме онлайн началась пресс-конференция министра здравоохранения Михаила Охлопкова и руководителя управления Роспотребнадзора по РК Людмилы Котович. Через модератора, сотрудницу пресс-службы карельского правительства, я направила вопрос о качестве и безопасности производимых в колониях масок.

Но тем и хороши для чиновников пресс-конференции на расстоянии, что задаваемые журналистами вопросы можно с легкостью блокировать. Именно так и произошло с моим вопросом. Его никто не услышал, так как сотрудница пресс-службы посчитала, что про маски не стоит спрашивать ни Котович, ни Охлопкова, которые рассказывали о борьбе с коронавирусом. В нашей стране чиновники быстро расчухали преимущества, которые дает эпидемия. С прессой, а значит со всеми гражданами, которых фактически лишают права на достоверную информацию, можно не церемониться. Причем эта доморощенная цензура идет даже не от руководителей, а от пешек, которые «присели» на информационные потоки.

Позднее мне, правда, прислали куцый комментарий на мой вопрос. В нем было сказано, что маски производятся в карельских колониях № 1,7 и 9. Контракты заключены на поставку более 600 тысяч масок.

- Соблюдается безопасность производства, помещения проходят регулярную санитарную обработку, маски шьют здоровые люди, - это все, что мне смогли сообщить.

Естественно, я, а значит, и все покупатели, которые приобрели и еще приобретут эти маски, так и не узнали, проверял ли кто-то их на безопасность? Кто оценивал здоровье привлеченных к производству заключенных? Почему эти маски так безобразно выглядят? Могут ли данные средства защиты чем-то действительно помочь в условиях коронавируса или обладают лишь психологическим эффектом? И почему в УФСИН отказываются признавать свое производство? Мы будем пытаться получить ответы на эти вопросы. А пока остается надеяться, что маски и в правду шьют сплошные политики и юристы, оттого эти маски и выходят такими уродливыми.

Антонина Кябелева