Финская VR Group уходит из России

Железнодорожный оператор финского государства VR Group принял решение продать все российские активы. Компания уже приступила к разрыву договоров на перевозку с российской стороной, передает РИА Новости.

- Началось расторжение контрактов в рамках плана, и движение будет полностью прекращено не позднее конца года,

- сообщили в компании.

Одновременно разорвут контракты и с «Российскими железными дорогами». Также VR также продаст свои дочерние предприятия и ассоциированные компании, которые занимаются грузоперевозками в РФ.

Переговоры о прекращении деятельности филиалов VR Group Freight One Scandinavian и Container Trans Scandinavian уже начались. Это касается и российской «дочки» компании Finnlog.

Напомним, о разрыве связей с РЖД финская компания сообщила еще 1 марта. // Фото: e-finland.ru