Финская VR Group прервала сотрудничество с РЖД

Государственная железнодорожная компания Финляндия VR Group 1 марта сообщила, что разрывает связи с РЖД. Такое решение приняли из-за ситуации на Украине, сообщается на официальном сайте компании.

Исключение сделали лишь для необходимых трансграничных перевозок, в числе которых и поезда Allegro.

Гендиректор VR Group Лаури Сиппонен проинформировал главу РЖД Олега Белозерова о решении компании воздержаться от любых контактов и отношений с российской корпорацией, «за исключением необходимой связи».

- Это решение последовало за вторжением России в Украину. Это решение действует до особого распоряжения, - сказано в сообщении.

При этом пассажирское сообщение между странами на поезде Allegro сохранится, чтобы финны могли вернуться домой. Это также позволит всем желающим россиянам покинуть свою страну.

Финская компания также выразила поддержку жителям Украины.