01 марта 2022, 17:05
Премьер Финляндии высказалась о притеснениях русских
Санна Марин призвала финнов разделять российские власти и обычных людей
Из-за военных действий на Украине русскоговорящие в Финляндии опасаются дискриминации. Они боятся, что станут объектом агрессии – вербальной либо физической, пишет Yle.
Однако премьер-министр страны Санна Марин (СДП) призвала население различать инициатора возникшей ситуации и простых граждан. По ее мнению, простые русские не начинали военные действия, это не их решение.
В Финляндии живут более 80 тысяч русскоговорящих. Русский язык – один из самых распространенных среди иностранцев в Хельсинки.
– В Финляндии нет места никакому насилию или дискриминации и притеснениям по отношению к гражданам, независимо откуда они родом и на каком языке говорят, – сказала Марин на пресс-конференции. // Фото: Silja Viitala / Yle