Премьер Финляндии высказалась о притеснениях русских

Из-за военных действий на Украине русскоговорящие в Финляндии опасаются дискриминации. Они боятся, что станут объектом агрессии – вербальной либо физической, пишет Yle.

Однако премьер-министр страны Санна Марин (СДП) призвала население различать инициатора возникшей ситуации и простых граждан. По ее мнению, простые русские не начинали военные действия, это не их решение.

В Финляндии живут более 80 тысяч русскоговорящих. Русский язык – один из самых распространенных среди иностранцев в Хельсинки.