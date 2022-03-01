С российским худруком финского фестиваля могут прервать сотрудничество

Политика влезла в искусство, и российским деятелям становится все труднее выступать на западных площадках. Один за другим отменяются концерты дирижера Валерия Гергиева. Поставил под сомнения сотрудничество с маэстро финский Музыкальный фестиваль в Миккели, художественным руководителем которого Гергиев является, сообщает интернет-издание Yle.fi.

На фестивальной площадке регулярно выступает Мариинская опера, поэтому любители классики, приезжающие на концерты со всей Европы, называют его Гергиевским фестивалем. Маэстро проводил его 16 раз, начиная с 1993 года. Теперь организаторы музыкального мероприятия потребовали от знаменитого дирижера и руководства Мариинки высказаться по ситуации в Украине.

«Мы четко дали понять, что если они не осудят действия России против Украины, наше сотрудничество будет закончено»,

– цитирует издание слова директора фестиваля Теему Лаасанен. При этом каких-то сроков для ответа не установлено.

Выступления Гергиева не состоятся и на других площадках в ряде других стран. В частности, отменены концерты в Парижской и Венской филармониях, в миланском оперном театре Ла Скала и нью-йоркском Карнеги Холл. Фото: yle.fi.