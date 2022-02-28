Финляндия отправит Украине оружие, боеприпасы и паек

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна окажет Украине военную помощь. Она будет заключаться в поставках автоматов, патронов, гранатометов и пайков, пишет Yle.

По словам министра обороны Антти Кайкконена, помощь доставят двумя партиями. Первая отправится 1 марта, следующая – 2 марта. Основную помощь с доставкой окажет Польша.

Автоматов отправят 2 500 автоматов, патронов 150 000, легких гранатометов разового пользования 1 500, одноразовых пайков - 70 000.

Финны не раскрывают типа гранатометов, но Кайкконен сказал, это качественное оружие, которое пригодно и против бронетехники.

Премьер-министр Марин заявила, что отношения между Финляндией и Россией претерпели изменения после того, как Россия напала на Украину. Парламент страны 1 марта обсудит возможности Финляндии вступления в НАТО. // Фото: Kurunen/pixabay.com