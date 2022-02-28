Поезд «Аллегро» будет ходить, несмотря на санкции

Никаких изменений в железнодорожном сообщении между Петербургом и Хельсинки не будет. Об этом сообщили в финской железнодорожной компании VR, пишет Taloussanomat.

- Поезда «Аллегро» будут ходить в Россию, по крайней мере, пока. В настоящее время никаких санкций в отношении железнодорожных перевозок нет», - сказано 28 февраля.

Число пассажиров поезда составляет порядка 20 процентов от уровня, который был до пандемии.

При этом из-за ситуации с Украиной МИД Финляндии советует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию. Некоторые финские семьи, которые там жили, начинают возвращаться на родину. // Фото: www.rzdnew.ru