Президент Финляндии оценил последствия вступления страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что возможное вступление его страны в НАТО приведет к усилению военного присутствия России у границ. Об этом финский лидер рассказал в интервью газете Ilta-Sanomat.

Ниинисте допустил, что в ответ на присоединение Суоми к военному блоку Россия может создать новые военные базы, разместить оружие и военный персонал в приграничных районах. Президент также предсказал, что Россия может нарастить военное присутствие в Балтийском регионе.

Саули Ниинисте считает, что во время его государственного визита в Стокгольм 17-18 мая Финляндия и Швеция уже будут четко понимать свои позиции по НАТО.

Ранее появилась информация, согласно которой Финляндия может подать заявку на вступление в Североатлантический альянс уже в июне. В НАТО при этом заявили, что готовы принять Суоми в свой состав по ускоренной процедуре. Фото: pixabay.com/WiR_Pixs