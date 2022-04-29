Запуск третьего энергоблока АЭС в Финляндии переносится на осень

Начало работы в регулярном режиме на третьем реакторе АЭС «Олкилуото» планировалось на конец июля. Теперь сроки выработки электроэнергии перенесли на осень. Об этом сообщает информационный портал YLE.

Также в сообщении говорится, что перенос сроков связан с необходимостью проведения наладочных работ в системе охлаждения реактора. Поэтому работы, которые планируют провести в течение трех недель, переносят на сентябрь. Издание объясняет, что решение не связано с незапланированным самозапуском насосов для подачи раствора борной кислоты, который произошел на этой неделе.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о том, что Финляндия полностью прекратила поставки электроэнергии из России. Фото: pixabay.