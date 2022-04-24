Поставки электроэнергии из России полностью прекратила Финляндия

Финляндия временно не поставляет электроэнергию из России. Это связано с пусконаладочными испытаниями АЭС «Олкилуото-3», передает РИА Новости, ссылаясь на Fingrid.

Эта компания управляет всеми финскими электрическими сетями. Поставки прекращены временно, но с 24 апреля страна на треть сократила импорт электроэнергии из России. Ранее она покупала 1300 МВт, теперь берет лишь 900 МВт.

Решение о сокращении импорта электричества из РФ прокомментировала доцент группы исследования рынка электроэнергии в Технологическом университете Лаппеенранта-Лахти Юкка Лассила.

По ее словам, это необходимо, чтобы защитить Финляндию от влияния России на фоне предстоящей подачи заявки в НАТО. // Фото: jplenio/ pixabay.com