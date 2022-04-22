Финляндия сокращает импорт энергии, но продолжает закупать газ из РФ

Финляндия с 24 апреля на треть сократит импорт российской электроэнергии. Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет tass.ru. В связи с чем в стране цены могут вырасти на треть, считают эксперты.

Цены на электроэнергию в Финляндии могут подскочить на 30% в 2023 году, если страна ограничит поставки из России. Но при этом госкомания Gasum продолжает закупать сжиженный газ у России. Такую информацию опубликовал сайт yle.fi.

Новостной портал передает, что энергетическая компания Северных стран Gasum продолжает закупать сжиженный природный газ в России, который поступает на танкерах из Выборга в порты Пори и Торнио. Фото: pixabay.