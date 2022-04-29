Два Ferrari и две лодки сына Ротенберга конфисковали в Финляндии

Власти Финляндии конфисковали два Ferrari, принадлежащие олигарху из России Борису Ротенбергу. Оба спортивных автомобиля зарегистрированы на его сына Романа Ротенберга, передает Yle.

Общая стоимость двух машин порядка 300 000 евро. также конфисковали две моторные лодки, тоже записанные на Романа. Они, по предварительным подсчетам, стоят около 225 тысяч евро.

Автомобили долго не использовались и не проходили техосмотр. Теперь их изъяли.

Напомним, олигарх попал под санкции Запада. Его семья в 90-х жила в Хельсинки, Ротенберг сам имеет финское гражданство, оно есть и у его сына. // Фото: CC0 Public Domain