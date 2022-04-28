Бюст Ленина демонтируют в исторической части Турку

В Турку определились, что делать с гранитным Лениным. Мэр Минна Арве решила бюст демонтировать, сообщает Yle.

Монумент был установлен в историческом центре Турку в 1977 году. Это был подарок от Ленинграда. Автором памятника был советский скульптор, академик Михаил Аникушин.

Местная администрация решила бюст В.И. Ленина убрать. Решение объяснили тем, что памятник вызывает у местных жителей негативные реакции из-за событий на Украине, также он становился темой для общественных дискуссий.

Памятник с мемориальной табличкой уберут в ближайшее время, его отправят на хранение в музейные запасники. (фото Ari Welling / Yle)