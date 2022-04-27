Финляндия отказалась платить за газ из России в рублях

Финляндия решила не рассчитываться за российский газ рублями, пишет «Фонтанка». О решении финских политиков сообщило издание Helsingin Sanomat.

Министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в беседе с газетой пояснила, что решение о том, что Финляндия не перейдет на рублевые платежи было принято в правительственном комитете по экономической политике. По ее словам, Финляндия не согласна с выплатой в рублях. Министр отметила, что такие условия можно рассматривать как шантаж.

По словам министра, решение финского правительство основано на том, что оплата газа рублями станет нарушением существующего контракта.

Поставки газа в Болгарию и Польшу ранее были приостановлены из-за неоплаты в рублях.

В конце марта президент России подписал указ о расчетах за газ в рублях с недружественными странами. (фото pixabay.com, pride1979)