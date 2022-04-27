Приписываемую Дмитрию Медведеву яхту освободили в Финляндии

Яхту «Фотиния», владельцем которой в СМИ и соцсетях называют экс-президента России Дмитрия Медведева, освободило Управление по взысканию долгов в Финляндии, пишет Yle.

Корабль ранее временно запретили выдавать, решение коснулось в целом 21 яхты. Таможня заподозрила, что они принадлежат российским олигархам.

Но временное изъятие «Фотинии» в итоге не продлили, так как не нашли оснований для этого, рассказал представитель Kotka Yacht Store Хейкки Куокка. Эта компания занимается яхтами россиян в Финляндии.

– На данный момент для «Фотинии» нет запретов,

– сказал он.

Яхта сейчас находится в Котке и готова быть спущенной на воду. Ранее таможня уже выпустила «Фотинию», однако расследование Управления по взысканию долгов завершилось только 15 апреля.

В данный момент в Финляндии продолжается проверка в отношении 12 судов. // Фото: forum.sibmama.ru