Десятки предположительно российских яхт задержали в Финляндии

Таможня в Финляндии запретила выдавать владельцам 21 яхту. По данным издания Helsingin Sanomat, эти суда могут принадлежать попавшим под санкции российским олигархам.

Сотрудники таможни сейчас разбираются, кто владеет яхтами. Если подтвердится, что это собственность включенных в санкционный список ЕС олигархов или их компаний, их конфискуют.

Если корабли не принадлежат попавшим в санкционный список, их разрешат спустить на воду и использовать.

Одну яхту судебные приставы уже конфисковали. Она находилась в Финляндии на зимнем хранении. // Фото: Tama66/pixabay.com