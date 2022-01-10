Для хороших работников в селах Карелии выстроили отличное жилье

Впервые за много лет в поселках Пудожского района ровно 20 лет назад распределяли новое ведомственное жилье. Четыре дома были построены на деньги АО «Кареллеспром» и АО «Пудожпромлес». Генеральный директор «Кареллеспрома» Виктор Масляков счет событие настолько важным, что приехал лично вручать новоселам ключи от квартир.

Впервые в поселках Кубово и Кривцы Пудожского района появились жилые дома со всеми удобствами. Они были произведены по немецкой технологии, оснащены всеми благами цивилизации и внутри не слишком отличались от городских благоустроенных квартир. Разве что площадью. Все-таки стометровые квартиры и в столице Карелии попадались редко и считались элитным жильем. В поселке Кубово новые дома получили два водителя каждый из них проработал в местном леспромхозе больше двух десятков лет. «Стараюсь своими трудовыми успехами доказать, что не зря в меня поверили», - сказал один из них. Кто-то из присутствующих заметил, что оказанное доверие Андрей Иванович, пожалуй, уже заслужил. Начальство водителя спорить не стало.

А в поселке Кривцы новая квартира досталась местному стоматологу. Заодно переоборудовали и ее рабочее место. «Шесть лет я ездила в Кривцы на работу, - сказала доктор. – В командировки. А теперь будет наоборот». По мнению Виктора Маслякова, пришло время вкладывать деньги в людей. В тех, от которых в первую очередь зависит – будет та или иная компания приносить доход или станет банкротом.

«Если вкладывать в таких специалистов, будет экономическая эффективность? Бесспорно, будет», - сказал Масляков на церемонии новоселья. Первые четыре современных благоустроенных дома в двух лесных поселках Карелии – лишь начало нового проекта «Кареллеспрома». Подобное жилье обязательно появится и в других карельских деревнях – пообещали в компании. Виктор Николаевич был убежден, что застарелые проблемы сельской местности – текучесть кадров, бегство молодежи в города, алкоголизм – можно будет решить лишь тогда, когда простые труженики почувствуют на себе реальную заботу предприятий и местных властей.

В 1944 году битва под Москвой изменила ход Великой Отечественной войны. Участников знаменитого сражения, проживающих в Карелии, оставалось в 2002 году очень мало. Некоторые из них считали, что с благодарностью за их подвиг властям пора бы поторопиться.

Андрей Иванович Орлов прошел всю войну рядовым связистом. В битве под Москвой он получил тяжелое ранение. Пуля пробила вену, когда рука лежала на катушке с тяжелым проводом. Андрею Ивановичу исполнилось 88 лет. Два года назад он полностью ослеп, и чтобы жизнь не остановилась совсем, он решил в очередь на положенную от государства «Оку». Тогда бы дочь смогла вывозить его летом на дачу.

«Если на дачу ехать, нужно полста рублей таксисту заплатить. На автобус я не попаду», - печалился ветеран. На отсутствие внимания со стороны государства старый фронтовик не обижался. Хранил все письма с поздравлениями от Ельцина и Путина. Только не мог понять – почему тянут с выдачей машины? Он слышал о том, что в 2001 году машины выдавали многим.

«Это местное ведь здесь руководство (распределяет автомобили). На них есть обида, потому что от них ничего нельзя добиться», - говорил Андрей Иванович.

Как пояснили в министерстве социальной защиты РК, которое ведало этими делами, машины в том году действительно выдавались в большом количестве. Но дело было в том, что получали их не только инвалиды и ветераны ВОВ. Право на получение автомобилей было и у инвалидов детства, и у некоторых других категорий граждан.

«Инвалиды войны, участники у нас получили 90 автомобилей. Мы обеспечили очередников 1995-го года, подошли где-то к середине 1996-го. А остальные у нас, это более трехсот человек, стоят в очереди. В том числе и Андрей Иванович», - говорила специалист отдела по делам ветеранов и пожилых людей Минсоцзащиты Ядвига Шапошникова. То есть машины получали те, кто отстоял в очереди пять-шесть лет. В целом, свою «Оку» в Карелии ожидали более семисот инвалидов и ветеранов войны. В очереди Андрей Орлов числился сто двадцатым. И видимо, даже при нормальном финансировании данной программы, участник битвы под Москвой свою «Оку» не дождался.

Танцевать любят все дети, но не все получают за свой талант «Хрустальные башмачки». Конкурс бальных танцев с таким названием прошел в Петрозаводске в праздничные дни. Девятый год подряд его организаторы – клуб «Ритм» и мэрия столицы Карелии собирали под одной крышей лучших танцоров Петрозаводска и гостей городов Северо-запада. В конкурсе приняли участие танцоры 12-ти возрастных групп. Многие из них учились танцам в клубе «Ритм», там в разных группах танцевали более 500 человек возрастом от 5 до 50 лет. За Хрустальный башмачок боролись лучшие из лучших. Судейство конкурса было представительным. Несмотря на то, что приглашать в Петрозаводск профессионалов было недешево. Хозяйка и душа клуба «Ритм» Ольга Запорожец была судьей первой категории. В 2002 году ей доверили судейство на Чемпионате России. В нем, кстати, принимали участие шесть пар из «Ритма». Танцоры этого клуба каждую неделю выезжали на разные конкурсы. Тогда они стали первыми на открытом чемпионате Мурманска. А также вышли в финал на Балтийском кубке в Санкт-Петербурге, одном из самых престижных конкурсов в стране.

Вышли наши танцоры и в полуфинал на чемпионате Финляндии. В Петрозаводске «Хрустальный башмачок» также привлекал танцоров из других городов. В том числе из Петербурга. Хотя главные участники были, конечно, местные. А зрители и болельщики были их близкими друзьями. Билеты на это шоу были традиционно недорогими – сорок рублей. Но, конечно, они не окупали всех затрат. Помогали спонсоры и городская администрация. Кстати, администрация города даже выделяла стипендии одаренным танцорам.

Таким было 10 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.