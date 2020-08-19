Дежурный по городу. С Онежской набережной убрали незаконную парковку

Город активно готовят к празднованию юбилея республики. Ремонтируют дороги и тротуары, приводят в порядок общественные пространства, красят и штукатурят фасады зданий. Сегодня у "Дежурного по городу" две новости - хорошая и не очень. С какой начнем?

Если вам есть что рассказать — пишите в группу телеканала "Ника Плюс" в социальной сети "ВКонтакте". Приедем. Снимем. Покажем.