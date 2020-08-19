Фирму, затягивающую с ремонтом дорожек к памятнику пушке, оштрафуют

Ремонт смотровой площадки и подходы к пушке в Зарецком парке в Петрозаводске должны были завершить на этой неделе. Однако фирма, занимающаяся благоустройством, выбилась из графика.

Как сообщили в администрации столицы Карелии, компанию ООО «Евромодуль» оштрафуют за задержку в соответствии с условиями муниципального контракта. Это уже не первый раз, когда к подрядчику применяют санкции. Ранее фирма была оштрафована на 15 тысяч рублей за отсутствие ограждающих конструкций и аншлага с информацией о выполняемых работах.

К настоящему времени рабочие выполнили устройство гравийных дорожек, разобрали и очистили подпорную стенку из декоративного камня.

Проект благоустройства, стоимостью 12,2 миллиона рублей, предусматривает ремонт смотровой площадки, устройство пешеходных дорожек от площади Кирова и от улицы Луначарского к пушке. Подходы будут вымощены брусчаткой. В парке появятся новые скамейки и урны. Вдоль дорожек восстановят газоны.

Фото: пресс-служба администрации города