Депутаты Петросовета приняли новый Генплан Петрозаводска

В пятницу, 3 июня, депутаты Петросовета приняли решение о внесении изменений в Генплан Петрозаводска. Несмотря на то, что было немало критики в адрес нового документа, его приняли.

Необходимость внесения изменений в Генплан была связана с легализацией земельных участков, которые были выделены льготным категориям граждан, но оказались землями лесного фонда. После того, как будут внесены изменения в план землепользования и застройки, измененный Генплан станет полностью легитимным.

Предполагалось, что будет разработан новый Генплан, но работы затянулись, и администрация пошла по пути внесения изменений в существующий, который действует до 2025 года.

По оценке заместителя главы Петрозаводска Александры Россыпновой, по новому документу карельская столица проживет максимум полтора года. Дальше вновь, видимо, придется разрабатывать новый Генплан столицы Карелии. (фото «Петрозаводск говорит»)