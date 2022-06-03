Врачи из Сортавалы провели прием в поселке Рускеала

Медицинские специалисты различного профиля принимают пациентов в отдаленных населенных пунктах. Так, врачи из Сортавальской ЦРБ побывали в поселке Рускеала, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Специалисты вели прием в новом ФАПе, который открылся на минувшей неделе. Пациенты прошли диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, получили консультации онколога, хирурга, гинеколога, кардиолога и эндокринолога.

Всего осмотрели 50 жителей поселка. Особое внимание уделили людям с хроническими недугами. Им провели корректировку назначенного ранее лечения, дали рекомендации.

Часть пациентов направили в Сортавальскую ЦРБ на госпитализацию, их будут лечить профильные специалисты. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте