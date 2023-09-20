Дед в спортивных трусах на улицах Петрозаводска стал мемом

Большой популярностью в Петрозаводске пользуется видео, на котором пожилой мужчина в спортивных трусах бодро передвигается по улицам столицы Карелии.

"Петрозаводский дед закаляется, чтобы не замерзнуть в квартире, так как тепло все не включают и не включают...".

С такими комментариями видео размещают в пабликах Карелии.

А между тем в квартирах и социальных учреждениях действительно холодно. Воспитательница детского сада пожаловалась в группе «Подслушано в ПТЗ»:

"В саду очень холодно. Дети со сна, даже в пижамах, встают ледяные и трясутся на стульчиках пока одеваются. Сегодня, когда вышли на прогулку, мне показалось, что на улице даже теплее,чем в помещении. Ничего не сохнет. Дома я хотя бы могу включить обогреватель, а на работе что? Ждем, пока все напрочь слягут и всех закроют на карантин".

Напомним,что глава карельского минстроя Виктор Россыпнов начало отопительного сезона в Карелии в ближайшее время не обещает.

А пока подписчики карельских пабликов в социальных сетях советуют брать пример со «спортивного деда»: надеть форму, можно даже трусы, и бегать по улицам Петрозаводска. // Фото и видео: «Подслушано в ПТЗ».