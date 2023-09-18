Стало известно, когда в Карелии начнется отопительный сезон

Подготовку к отопительному сезону в Карелии завершают. Глава минстроя республики Виктор Россыпнов заявил, что теплая погода дала возможность выполнить больший объем работ.

- Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней ниже +8 градусов. Пока эти показатели не зафиксированы ни в одном районе республики. Но мы мониторим погоду и готовимся оперативно растапливать котлы при похолодании,

- заверил министр.

По его словам, уже заменили больше 22 километра сетей и 26 котлов, в том числе отремонтировали три турбины, три паровых и два водогрейных котла на Петрозаводской ТЭЦ.

Самые масштабные работы развернулись в Суоярви. Здесь заменят 11 километров тепловых сетей. Жители города беспокоятся, что могут остаться без отопления из-за ремонта.

- Нет, не останутся! К среде мы полностью закончим и опрессуем магистральные сети. Это дает возможность подключать дома,

- заявил Россыпнов.

Он отметил, что техническая возможность появится уже в среду. Но точных сроков подключения не назвал – сказал, что будет оперативно сообщать о ситуации. При этом существенно похолодает в Карелии уже этой ночью.

Жителям Костомукши повезло больше: в городе уже начали включать отопление в социально значимых объектах. По словам главы городского округа Сергея Новгородова, тепло уже дали в школах № 1 и Пушкинской, в гимназии, и детсаду «Ауринко».

На очереди садики «Золотой ключик», «Березка», «Гномик», «Сказка», «Кораблик» и «Солнышко» бывший лицей и третья школа, учреждения дополнительного образования и культуры. // фото: maximovael94/ pixabay.com