Температура в Карелии сильно понизится уже этой ночью

Облачная с прояснениями погода ожидается в Карелии 19 сентября. Днем небольшой дождь местами, ночью без осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

В некоторых местах региона ночью и утром будут заморозки, причем не только на почве, но и в воздухе.

Ветер южный и юго-западный умеренный. Ночью температура воздуха +1, +6 градусов, местами до -1 градуса. Днем будет +12, +17 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность и без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный, умеренный днем и слабый ночью. Температура воздуха ночью +3, +5 градусов, днем +14, +16 градусов. // фото: Natalia_Kollegova/ pixabay.com