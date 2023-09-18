Заморозки вновь ожидаются в Карелии

Ночью и утром 19 сентября местами в Карелии в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщает МЧС по РК со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Под действие неблагоприятного природного явления может попасть Петрозаводск, а также вся территория республики.

Спасатели рекомендуют автомобилистам не выезжать на дорогу в ночное время без зимней резины, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. // Фото: freepik.com / Wirestock