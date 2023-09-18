18 сентября 2023, 14:04
Погода

Заморозки вновь ожидаются в Карелии

Синоптики предупреждают жителей республики о минусовых температурах

Ночью и утром 19 сентября местами в Карелии в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщает МЧС по РК со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Под действие неблагоприятного природного явления может попасть Петрозаводск, а также вся территория республики.

Спасатели рекомендуют автомобилистам не выезжать на дорогу в ночное время без зимней резины, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. // Фото: freepik.com / Wirestock

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